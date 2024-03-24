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В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Ярославской области рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом.
В экстренных службах говорят о пяти жертвах и двух пострадавших, пишут местные издания. По другой информации погибли семь человек. Данные уточняются.
По информации телеграм-канала SHOT, столкновение произошло в селе Берендеево. Канал утверждает, что среди погибших водитель автобуса.
Официальных комментариев пока нет.
Обновлено. Позже в полиции подтвердили информацию о ДТП и семи погибших. «В Переславском районе на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и пассажирского автобуса. По предварительной информации в результате ДТП погибли 7 человек», — сообщает телеграм-канал УМВД по Ярославской области. На месте происшествия работают сотрудники полиции. SHOT пишет, что число погибших увеличилось до восьми.
В экстренных службах говорят о пяти жертвах и двух пострадавших, пишут местные издания. По другой информации погибли семь человек. Данные уточняются.
По информации телеграм-канала SHOT, столкновение произошло в селе Берендеево. Канал утверждает, что среди погибших водитель автобуса.
Официальных комментариев пока нет.
Обновлено. Позже в полиции подтвердили информацию о ДТП и семи погибших. «В Переславском районе на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и пассажирского автобуса. По предварительной информации в результате ДТП погибли 7 человек», — сообщает телеграм-канал УМВД по Ярославской области. На месте происшествия работают сотрудники полиции. SHOT пишет, что число погибших увеличилось до восьми.
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