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В Германии профсоюз машинистов добился сокращения рабочей недели и увеличения зарплат

15.33 Понедельник, 1 апреля 2024
Фото: Игорь Филиппов для «Вечерних ведомостей»
В Германии профсоюз машинистов после серии забастовок добился сокращения рабочей недели и постепенного повышения зарплат.

Об этом сообщается на сайте профсоюза.

«После пятимесячного, порой ожесточенного спора, профсоюз машинистов локомотивов (GDL) и Deutsche Bahn 26 марта 2024 года достигли в Берлине коллективного соглашения, которое включает ценные улучшения для железнодорожников… <...> Удалось добиться сокращения рабочего времени для работающих посменно и 35-часовой недели без снижения заработной платы», — говорится в сообщении.

Профсоюз называет подписание договора «историческим прорывом». «Мы подаем пример другим профсоюзам в этой стране», — заявил глава организации Клаус Везельский. По его словам, члены профсоюза показали себя «силой, с которой придется считаться в будущем, когда дело дойдет до улучшения условий труда и жизни железнодорожников».

Также среди позиций, которых удалось добиться профсоюзам:

- постепенное сокращение нормативного рабочего времени на три часа с 2026 по 2029 год для сменных работников без снижения заработной платы;

- увеличение зарплат на 420 евро в два этапа: на 210 евро с 1 августа 2024 года и еще на 210 евро с апреля 2025 года;

- увеличение ряда надбавок на четыре процента;

- выплата компенсационной надбавки (с учетом инфляции) в размере 2 850 евро также в два этапа (для стажеров и студентов — 1425 евро).

Заключенный коллективный договор предполагает, что до конца февраля 2026 года забастовки проводиться не будут.

Напомним, в конце января профсоюз машинистов Германии провел шестидневную забастовку, которая стала самой продолжительной за последние годы. В марте после очередной безуспешной попытки договориться с работодателем профсоюз объявил о своем намерении проводить забастовки без предупреждения.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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