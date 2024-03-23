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Следователи изъяли в подмосковном МЧС документы о проверках «Крокуса»
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Следователи изъяли из подразделений подмосковного главка МЧС документы, связанные с «Крокус Сити Холлом».
Речь о проведении контрольно-надзорных мероприятий. Следователи выяснят, были ли найдены нарушения во время проверок и как контролировалось их устранение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Агентство обращает внимание на то, что в 2020 году в России вступил в действие мораторий на проверки объектов, «за исключением относящихся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска». «Крокус» относится к так называемым объектам категории «значительного риска».
Сообщается, что последняя полноценная проверка в «Крокусе» проводилась в 2019 году. Летом 2023 года там был проведен «обязательный профилактический визит», а в конце того же года — «инспекционный визит».
По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека.
Речь о проведении контрольно-надзорных мероприятий. Следователи выяснят, были ли найдены нарушения во время проверок и как контролировалось их устранение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Агентство обращает внимание на то, что в 2020 году в России вступил в действие мораторий на проверки объектов, «за исключением относящихся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска». «Крокус» относится к так называемым объектам категории «значительного риска».
Сообщается, что последняя полноценная проверка в «Крокусе» проводилась в 2019 году. Летом 2023 года там был проведен «обязательный профилактический визит», а в конце того же года — «инспекционный визит».
По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека.
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