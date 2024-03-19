В ГД внесли законопроект об ограничении доступа к книгам «иноагентов» в библиотеках

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ограничить доступ к книгам так называемых «иноагентов» в российских библиотеках.Авторы поправок в ФЗ «О библиотечном деле» отмечают, что сейчас книги авторов-«иноагентов» и авторов, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», находятся в свободном доступе в библиотеках, выставляются на полках и стендах. Книги таких авторов могут свободно получать читатели библиотек.«Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.По мнению депутатов, в связи с этим возникла необходимость введения законодательной нормы, «позволяющей ограничивать доступ к таким документам (книгам)».Предполагается, что правила выдачи и размещения книг таких авторов в библиотеках будут определены федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры (Министерством культуры РФ). Также Минкульт, как предполагается, будет устанавливать «порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами».Авторы инициативы предлагают ввести поправки с 1 сентября 2024 года.Добавим, что законопроект разработали депутаты Ямпольская, Шолохов, Драпеко, Певцов и Германова.