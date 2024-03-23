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МЧС: на месте теракта в «Крокусе» завершены аварийно-спасательные работы
Фото: МЧС России
На месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершены аварийно-спасательные работы, сообщили в МЧС РФ.
«Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что всего спасателями МЧС России было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций.
«Обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции», — сообщили в ведомстве.
По последним данным СКР, погибли 139 человек. Ранее во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 63 пострадавших в теракте, в том числе один ребенок, завершили стационарное лечение и выписаны под наблюдение врачей.
«На стационарном лечении в федеральных медицинских центрах, больницах Москвы и Московской области остаются 92 человека, в том числе 6 детей», — сказал министр.
Состояние некоторых пациентов (9 человек, в том числе ребенок) оценивается как крайне тяжелое, врачи продолжают бороться за их жизни. Амбулаторную помощь получили 205 пострадавших, сообщили в Минздраве РФ.
«Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что всего спасателями МЧС России было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций.
«Обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции», — сообщили в ведомстве.
По последним данным СКР, погибли 139 человек. Ранее во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 63 пострадавших в теракте, в том числе один ребенок, завершили стационарное лечение и выписаны под наблюдение врачей.
«На стационарном лечении в федеральных медицинских центрах, больницах Москвы и Московской области остаются 92 человека, в том числе 6 детей», — сказал министр.
Состояние некоторых пациентов (9 человек, в том числе ребенок) оценивается как крайне тяжелое, врачи продолжают бороться за их жизни. Амбулаторную помощь получили 205 пострадавших, сообщили в Минздраве РФ.
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