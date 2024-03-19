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Московский городской суд продлил арест Эвану Гершковичу до 30 июня
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
Московский городской суд продлил арест журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу до 30 июня.
Об этом во вторник сообщили в суде.
«Московский городской суд рассмотрел ходатайство органов предварительного следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении Эвана Гершковича до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
Журналист был задержан в марте прошлого года в Екатеринбурге, его заподозрили в «шпионаже в интересах правительства США».
Об этом во вторник сообщили в суде.
«Московский городской суд рассмотрел ходатайство органов предварительного следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении Эвана Гершковича до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
Журналист был задержан в марте прошлого года в Екатеринбурге, его заподозрили в «шпионаже в интересах правительства США».
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