

— пишет Baza. «На данный момент известно о, как минимум, 83 погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холл». Трое из них - дети»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Двое подозреваемых в теракте в «Крокусе» задержаны в Брянской области, об этом сообщает телеграм-канал Baza, публикуя фото ещё двух других подозреваемых. Все они – граждане Таджикистана.Задержание, по данным канала, произошло в посёлке Тёплый (в 15 километрах от границы с Белоруссией). В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать. Сейчас с задержанными работают силовики. Куда смогли бежать остальные подозреваемые, пока неизвестно.Также официальные лица рассказали, что 121 человек пострадал, госпитализированы были в общей сложности 115 человек, в том числе пятеро детей. Спасатели разбирают завалы рухнувшей крыши под которой могут быть люди.