Возрастное ограничение 18+
Двое подозреваемых в теракте в «Крокусе» задержаны в Брянской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Двое подозреваемых в теракте в «Крокусе» задержаны в Брянской области, об этом сообщает телеграм-канал Baza, публикуя фото ещё двух других подозреваемых. Все они – граждане Таджикистана.
Задержание, по данным канала, произошло в посёлке Тёплый (в 15 километрах от границы с Белоруссией). В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать. Сейчас с задержанными работают силовики. Куда смогли бежать остальные подозреваемые, пока неизвестно.
Также официальные лица рассказали, что 121 человек пострадал, госпитализированы были в общей сложности 115 человек, в том числе пятеро детей. Спасатели разбирают завалы рухнувшей крыши под которой могут быть люди.
Задержание, по данным канала, произошло в посёлке Тёплый (в 15 километрах от границы с Белоруссией). В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать. Сейчас с задержанными работают силовики. Куда смогли бежать остальные подозреваемые, пока неизвестно.
«На данный момент известно о, как минимум, 83 погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холл». Трое из них - дети»,
— пишет Baza.
Также официальные лица рассказали, что 121 человек пострадал, госпитализированы были в общей сложности 115 человек, в том числе пятеро детей. Спасатели разбирают завалы рухнувшей крыши под которой могут быть люди.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Семья из Екатеринбурга попала в ДТП. Двое детей погибло
17 марта 2024
17 марта 2024
В Свердловской области отменили все развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
23 марта 2024
23 марта 2024
Прокуратура организовала проверку после гибели четырёх человек при пожаре в свердловском посёлке Ис
19 марта 2024
19 марта 2024