На полярной станции в Антарктиде появилась мобильная связь

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Антарктиде на полярной станции Беллинсгаузен, самой северной российской точке, появилась мобильная связь.Станция расположена на острове Кинг-Джордж (Атлантический океан). Теперь сотрудники смогут оперативно связываться с коллегами на других полярных станциях, а также со своими родными на большой земле.Кроме того, ученых обеспечили сетью NB-IoT для передачи данных с научно-исследовательского оборудования.Установка оборудования проводилась в рамках совместного проекта МТС, 69-й Российской антарктической экспедиции, Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).«Качественная мобильная связь и возможность практически без ограничений пользоваться интернетом стали неотъемлемой частью нашей повседневности. Экспедиция в Антарктиду иногда может длиться до двух лет, поэтому мы стремимся сохранить для наших специалистов максимально комфортный и привычный образ жизни и работы. Доступная и качественная связь с большой землей – с семьей, коллегами и друзьями, существенно "сокращает" расстояние, воодушевляет и укрепляет моральный дух полярников», – говорит директор ААНИИ Александр Макаров.Он добавил, что среди молодых ученых много блогеров, которые рассказывают о науке и достижениях российских исследователей на самом холодном континенте планеты, тем самым повышая статус и престиж полярных профессий.«МТС первой из российских операторов установила телеком-оборудование на территории антарктической станции Беллинсгаузен: специалисты компании развернули базовую станцию 2G. Для реализации проекта использовался спутниковый канал», — рассказали в компании. Техническое решение было смонтировано с учетом климатических особенностей территории.Компания развивает связь в Антарктическом регионе с 2020 года. Сейчас сеть работает на пяти полярных станциях: Беллинсгаузен, Новолазаревская, Мирный, Восток и Прогресс.