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В Москве с помощью Росгвардии задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования
Фото: Вечерние ведомости
В московской полиции подтвердили сообщения о поджоге кабинки на одном из избирательных участков.
Поджигательницей оказалась 70-летняя пенсионерка. Ее задержали «при помощи сотрудников Росгвардии», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«На одном из избирательных участков в районе Марьино на улице Верхние поля полицейскими при помощи очевидца и сотрудников Росгвардии была задержана 70-летняя жительница Москвы, которая облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла», — говорится в сообщении главка.
Пострадавших в результате инцидента нет, говорят в ведомстве. Женщину доставили в отдел.
Ранее несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования разными способами, в том числе с помощью бутылки с зажигательной смесью.
Поджигательницей оказалась 70-летняя пенсионерка. Ее задержали «при помощи сотрудников Росгвардии», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«На одном из избирательных участков в районе Марьино на улице Верхние поля полицейскими при помощи очевидца и сотрудников Росгвардии была задержана 70-летняя жительница Москвы, которая облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла», — говорится в сообщении главка.
Пострадавших в результате инцидента нет, говорят в ведомстве. Женщину доставили в отдел.
Ранее несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования разными способами, в том числе с помощью бутылки с зажигательной смесью.
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