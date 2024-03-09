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В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
Фото: МЧС по Республике Хакасия
В Черногорске (Хакасия) частично обрушилась пятиэтажка — рухнули крыша и часть стены.
На месте работают спасатели, три кинологических расчета и психологи, дежурят экипажи скорой медицинской помощи, полиции и ГИБДД.
По информации МЧС, из дома эвакуировали 40 человек. В ведомстве утверждают, что «в обрушившейся части никто не проживал».
«В городе Черногорске обрушилась крыша и часть стены дома коридорного типа. Предварительно, здание находится в аварийном состоянии», — сообщили в МЧС РФ.
В региональном управлении уточнили, что на данный момент информации о пострадавших не поступало. Спасатели обследуют завалы на наличие людей.
«Всего к ликвидации аварии привлечены 106 человек и 34 единицы техники. Дополнительные силы и средства будут привлекаться по мере необходимости», — добавили в ведомстве.
Спасатели МЧС помогают жильцам вынести вещи из квартир, а также забрать животных.
Для эвакуированных организован пункт временного размещения на базе профилактория. Людей перевозят автобусами.
На месте работают спасатели, три кинологических расчета и психологи, дежурят экипажи скорой медицинской помощи, полиции и ГИБДД.
По информации МЧС, из дома эвакуировали 40 человек. В ведомстве утверждают, что «в обрушившейся части никто не проживал».
«В городе Черногорске обрушилась крыша и часть стены дома коридорного типа. Предварительно, здание находится в аварийном состоянии», — сообщили в МЧС РФ.
В региональном управлении уточнили, что на данный момент информации о пострадавших не поступало. Спасатели обследуют завалы на наличие людей.
«Всего к ликвидации аварии привлечены 106 человек и 34 единицы техники. Дополнительные силы и средства будут привлекаться по мере необходимости», — добавили в ведомстве.
Спасатели МЧС помогают жильцам вынести вещи из квартир, а также забрать животных.
Для эвакуированных организован пункт временного размещения на базе профилактория. Людей перевозят автобусами.
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