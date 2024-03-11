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ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ

16.20 Среда, 13 марта 2024
Фото: kremlin.ru / Creative Commons Attribution 4.0 International
В ЛДПР рассказали о законопроекте о повышении стипендий до уровня МРОТ. На данный момент минимальные стипендии составляют около двух тысяч рублей.

В ЛДПР рассказали, что с предложением приблизить или уровнять с МРОТ стипендии выступал ещё Владимир Жириновский – в 2011 году он предлагал повысить стипендию до 80 процентов от МРОТ. Однако тогда законопроект отклонили.

Сейчас же новый глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что государство должно идти навстречу учащимся, чтобы студенты, которые вынуждены сейчас учебу совмещать с работой, могли больше времени тратить именно на образование.

«Студенты должны получать удовольствие от образовательного процесса и чувствовать себя материально защищёнными», – цитируют Слуцкого в партии.

Также отмечается, что на рассмотрении находится законопроект о поддержке семей студентов – речь идёт о дополнительным стипендиях молодым родителям и совместном проживании в общежитиях.

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Андрей Кольцов © Вечерние ведомости

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