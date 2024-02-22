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В Греции водители такси проводят марш протеста
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Афинах таксисты проводят массовую акцию протеста.
Около 200 машин участвуют в марше, они выдвинулись в сторону министерства транспорта, сообщает Афинско-Македонское информационное агентство. Безопасность дорожного движения на пути следования протестующих обеспечивают правоохранительные органы.
Ранее владельцы такси объявили о 48-часовой забастовке, которая состоится во вторник и среду. Профсоюз таксистов обратился к правительству с требованием обратить внимание на регулирование этой сферы. Среди требований профсоюза в том числе постоянное сохранение ставки НДС на услуги такси на уровне 13% и свободный проезд по автобусным полосам для грузовых такси.
Также профсоюз требует обратить внимание на проблему незаконных приложений, которые предоставляют услуги такси и не платят налоги, «оставляя легальных профессиональных автомобилистов только с налоговым бременем», сообщает греческий телеканал ERT-news.
Добавим, что на среду в Греции запланирована еще одна масштабная акция — 24-часовую забастовку объявил профсоюз государственного сектора. Акция протеста пройдет под лозунгом «Наша жизнь выше их прибылей, требуем повышения заработной платы, чтобы жить достойно», сообщает телеканал.
Около 200 машин участвуют в марше, они выдвинулись в сторону министерства транспорта, сообщает Афинско-Македонское информационное агентство. Безопасность дорожного движения на пути следования протестующих обеспечивают правоохранительные органы.
Ранее владельцы такси объявили о 48-часовой забастовке, которая состоится во вторник и среду. Профсоюз таксистов обратился к правительству с требованием обратить внимание на регулирование этой сферы. Среди требований профсоюза в том числе постоянное сохранение ставки НДС на услуги такси на уровне 13% и свободный проезд по автобусным полосам для грузовых такси.
Также профсоюз требует обратить внимание на проблему незаконных приложений, которые предоставляют услуги такси и не платят налоги, «оставляя легальных профессиональных автомобилистов только с налоговым бременем», сообщает греческий телеканал ERT-news.
Добавим, что на среду в Греции запланирована еще одна масштабная акция — 24-часовую забастовку объявил профсоюз государственного сектора. Акция протеста пройдет под лозунгом «Наша жизнь выше их прибылей, требуем повышения заработной платы, чтобы жить достойно», сообщает телеканал.
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