В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Помощницу руководителя исполкома Тукаевского района уволили за видео, в котором она попросила жителей не обращаться к ней с вопросами о неубранных дорогах, пишет издание «Подъем».Эльвина Авзалова в соцсетях рассказала о своей работе в исполнительном комитете Тукаевского района и попросила не беспокоить её жалобами на уборку снега: «Мне нравится, что здесь не так, как на «КАМАЗе», потому что там у меня даже особо обеда не было. Здесь так хорошо, ребята! Вы не представляете. Но единственное, мне постоянно звонят и говорят почему дороги не чистят. Что я могу сделать? Я не разбираюсь в этом, я не работаю с тракторами. Так что, если вы из Тукаевского района, пожалуйста, не звоните и не спрашивайте, почему дороги не чистят. Я не знаю».Власти извинились за «поведение» Авзаловой и сообщили, что девушка была на испытательном сроке и не прошла его: «Эльвина Авзалова была принята на работу с испытательным сроком на три месяца. В связи со случившимся инцидентом принято решение об увольнении Авзаловой Э. За поведение бывшего сотрудника исполнительного комитета мы приносим извинения».