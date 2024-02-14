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В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В четырёх районах Дагестана произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители 196 населённых пунктов, сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.
В зону отключения попало почти 13 тысяч домов, число жильцов которых превышает 70 500 человек.
По данным ведомства, для выявления причины аварии и устранения последствий задействованы 2 бригады, 7 человек и 2 единицы техники.
В зону отключения попало почти 13 тысяч домов, число жильцов которых превышает 70 500 человек.
По данным ведомства, для выявления причины аварии и устранения последствий задействованы 2 бригады, 7 человек и 2 единицы техники.
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