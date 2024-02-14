В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

В четырёх районах Дагестана произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители 196 населённых пунктов, сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.В зону отключения попало почти 13 тысяч домов, число жильцов которых превышает 70 500 человек.По данным ведомства, для выявления причины аварии и устранения последствий задействованы 2 бригады, 7 человек и 2 единицы техники.