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Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Руководство школы в Калининградской области, где накануне массово отравились дети, прокомментировало ЧП.
Обращение к родителям опубликовано на странице школы в ВК. По словам директора, детям стало плохо после патриотического мероприятия.
«В нашей школе произошла нештатная ситуация. Утром состоялось патриотическое мероприятие, в котором приняло участие 5 классов. Одному мальчику стало плохо, его отправили в медпункт. Но затем в течение дня к медицинской сестре обратились еще дети из разных классов. Всего за помощью обратилось 22 человека», — говорится в обращении директора Большаковской средней школы.
Большая часть детей, по ее словам, находится дома под наблюдением родителей. По данным директора, пятеро школьников были госпитализированы (в СМИ сообщают о семи детях, которые сейчас находятся в больнице).
В руководстве отмечают, что накануне в школе работали службы Роспотребнадзора, правоохранительные органы, министерство образования. «Взяты на проверку всевозможные пробы (вода, воздух, дезсредств, суточные пробы питания). Причины недомогания детей выясняются», — написала директор.
В пятницу глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту отравления школьников «неизвестным токсичным веществом». В СМИ предположили, что причиной отравления мог стать антисептик.
Обращение к родителям опубликовано на странице школы в ВК. По словам директора, детям стало плохо после патриотического мероприятия.
«В нашей школе произошла нештатная ситуация. Утром состоялось патриотическое мероприятие, в котором приняло участие 5 классов. Одному мальчику стало плохо, его отправили в медпункт. Но затем в течение дня к медицинской сестре обратились еще дети из разных классов. Всего за помощью обратилось 22 человека», — говорится в обращении директора Большаковской средней школы.
Большая часть детей, по ее словам, находится дома под наблюдением родителей. По данным директора, пятеро школьников были госпитализированы (в СМИ сообщают о семи детях, которые сейчас находятся в больнице).
В руководстве отмечают, что накануне в школе работали службы Роспотребнадзора, правоохранительные органы, министерство образования. «Взяты на проверку всевозможные пробы (вода, воздух, дезсредств, суточные пробы питания). Причины недомогания детей выясняются», — написала директор.
В пятницу глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту отравления школьников «неизвестным токсичным веществом». В СМИ предположили, что причиной отравления мог стать антисептик.
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