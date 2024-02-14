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СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Калининградской области школьники отравились неизвестным токсичным веществом. Глава СКР поручил возбудить уголовное дело.
Ранее в региональном СК сообщили, что в поселке Большаково Калининградской области отравились 23 школьника.
По информации «Известий», к отравлению якобы привело использование антисептика, который распыляли из емкостей бутылочного типа с пульверизатором. Источник издания утверждает, что дети резко почувствовали себя плохо из-за аэрозольного облака, которое образовалось при использовании антисептика. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Издание сообщает, что в больнице находятся семь школьников в возрасте от 11 до 14 лет.
По данным СК РФ, были госпитализированы несколько пострадавших «с отравлением неизвестным токсичным веществом»
Ранее в региональном СК сообщили, что в поселке Большаково Калининградской области отравились 23 школьника.
По информации «Известий», к отравлению якобы привело использование антисептика, который распыляли из емкостей бутылочного типа с пульверизатором. Источник издания утверждает, что дети резко почувствовали себя плохо из-за аэрозольного облака, которое образовалось при использовании антисептика. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Издание сообщает, что в больнице находятся семь школьников в возрасте от 11 до 14 лет.
По данным СК РФ, были госпитализированы несколько пострадавших «с отравлением неизвестным токсичным веществом»
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