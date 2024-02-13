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Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
Фото: Вечерние ведомости
Комитет торговли Казахстана обсуждает ценообразование и меры нетарифного регулирования цен на яйцо.
Так, было предложено установить фиксированный коридор цен на яйца.
В обсуждении принимают участие главы Союза птицеводов и Ассоциации яичных производителей Казахстана, а также руководители птицефабрик.
«С целью недопущения роста цен на куриные яйца в период сезонного удорожания сторонами обсуждаются условия Меморандума о сотрудничестве по стабилизации цен на яйца 1-й категории с установлением фиксированного коридора цен до конца года», — говорится в сообщении Министерства торговли и интеграции РК.
Меморандум о недопущении роста цен на куриные яйца с Союзом птицеводов Казахстана и Ассоциацией яичных производителей был заключен 30 ноября прошлого года. В ведомстве утверждают, что это позволило «сдержать необоснованный рост цен в предпраздничный период».
Так, было предложено установить фиксированный коридор цен на яйца.
В обсуждении принимают участие главы Союза птицеводов и Ассоциации яичных производителей Казахстана, а также руководители птицефабрик.
«С целью недопущения роста цен на куриные яйца в период сезонного удорожания сторонами обсуждаются условия Меморандума о сотрудничестве по стабилизации цен на яйца 1-й категории с установлением фиксированного коридора цен до конца года», — говорится в сообщении Министерства торговли и интеграции РК.
Меморандум о недопущении роста цен на куриные яйца с Союзом птицеводов Казахстана и Ассоциацией яичных производителей был заключен 30 ноября прошлого года. В ведомстве утверждают, что это позволило «сдержать необоснованный рост цен в предпраздничный период».
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