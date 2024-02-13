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На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
Вспышка X2.6 от 16 февраля 2024 года. Область вспышки — справа на краю Солнца. Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
На Солнце утром в пятницу произошла очередная вспышка высшего балла, сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«На Солнце только что произошла еще одна вспышка высшего балла Х. Максимум вспышки зарегистрирован в 09:52 по московскому времени», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.
По данным ученых, это четвертое по силе событие за последние пять лет. При этом отмечается, что вероятность воздействия вспышки на Землю пока оценивается как крайне незначительная.
«Событие произошло на краю солнечного диска на большом удалении от линии Солнце-Земля. Возможен приход к Земле заряженных частиц высоких энергий, повышающих нагрузку на космические аппараты. Вероятность магнитных бурь и полярных сияний составляет менее 5 %», — прогнозируют ученые.
По данным лаборатории, несколько дней назад на Солнце была зафиксирована вспышка высшего балла уровня X3.3. Самой крупной вспышкой с начала года пока остается «новогоднее событие от 1 января 2024 года уровня X5.0».
В первой половине следующей недели ожидается заметное снижение вспышечной активности, добавили в лаборатории.
«На Солнце только что произошла еще одна вспышка высшего балла Х. Максимум вспышки зарегистрирован в 09:52 по московскому времени», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.
По данным ученых, это четвертое по силе событие за последние пять лет. При этом отмечается, что вероятность воздействия вспышки на Землю пока оценивается как крайне незначительная.
«Событие произошло на краю солнечного диска на большом удалении от линии Солнце-Земля. Возможен приход к Земле заряженных частиц высоких энергий, повышающих нагрузку на космические аппараты. Вероятность магнитных бурь и полярных сияний составляет менее 5 %», — прогнозируют ученые.
По данным лаборатории, несколько дней назад на Солнце была зафиксирована вспышка высшего балла уровня X3.3. Самой крупной вспышкой с начала года пока остается «новогоднее событие от 1 января 2024 года уровня X5.0».
В первой половине следующей недели ожидается заметное снижение вспышечной активности, добавили в лаборатории.
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