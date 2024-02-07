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Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавших при вчерашнем ударе по Белгороду.
«Количество раненых достигло 19 человек. 4 человека (2 взрослых и 2 ребёнка) мы вчера на поезде отправили в Москву <...> 5 человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: 2 человека в тяжёлом состоянии в реанимации, 8 — в состоянии стабильно средней тяжести», — написал Гладков в телеграм-канале.
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По его данным, детям, которых отправили в Москву, восемь и семь лет. У мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у девочки – проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра.
Накануне вечером Гладков сообщил, что количество погибших увеличилось до семи.
Повреждения получили окна в жилых домах, а также 57 автомобилей.
«Количество раненых достигло 19 человек. 4 человека (2 взрослых и 2 ребёнка) мы вчера на поезде отправили в Москву <...> 5 человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: 2 человека в тяжёлом состоянии в реанимации, 8 — в состоянии стабильно средней тяжести», — написал Гладков в телеграм-канале.
⠀
По его данным, детям, которых отправили в Москву, восемь и семь лет. У мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у девочки – проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра.
Накануне вечером Гладков сообщил, что количество погибших увеличилось до семи.
Повреждения получили окна в жилых домах, а также 57 автомобилей.
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