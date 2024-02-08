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В России резко вырос спрос на психологов
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
По данным сервиса «Авито. Услуги» за последний год значительно увеличился спрос на услуги психологов самых разных направлений – от детских до специалистов по лечению алкоголизма.
В 2023 году консультации онлайн-психологов искали на 35% чаще, чем в 2022. Самыми востребованными остались детские психологи — на них спрос вырос на 63%. На втором месте оказались семейные психологи, к которым стали обращаться на 52% чаще. Общее число психологов, предлагающих свои услуги на платформе, также выросло – на 50%.
Наибольший прирост популярности получили специалисты «по выведению из запоя» – спрос на них за год вырос на 85%. Самих же психологов-наркологов на платформе «Авито. Услуги» стало на 126% больше, чем годом ранее.
Более востребованными стали также сексологи (+9 %), гипнотерапевты (+60 %) и регрессологи (+88 %). При этом спрос на услуги специалистов по профориентации наоборот упал (−48 %).
Социологические исследования показывают, что тревожность россиян продолжает расти. В начале 2023 года служба психологической поддержки страхового дома ВСК фиксировала месячный рост в 15% по обращению россиян к психологам.
В 2023 году консультации онлайн-психологов искали на 35% чаще, чем в 2022. Самыми востребованными остались детские психологи — на них спрос вырос на 63%. На втором месте оказались семейные психологи, к которым стали обращаться на 52% чаще. Общее число психологов, предлагающих свои услуги на платформе, также выросло – на 50%.
Наибольший прирост популярности получили специалисты «по выведению из запоя» – спрос на них за год вырос на 85%. Самих же психологов-наркологов на платформе «Авито. Услуги» стало на 126% больше, чем годом ранее.
Более востребованными стали также сексологи (+9 %), гипнотерапевты (+60 %) и регрессологи (+88 %). При этом спрос на услуги специалистов по профориентации наоборот упал (−48 %).
Социологические исследования показывают, что тревожность россиян продолжает расти. В начале 2023 года служба психологической поддержки страхового дома ВСК фиксировала месячный рост в 15% по обращению россиян к психологам.
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