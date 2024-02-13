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В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал Алексея Сигаева виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Сигаев сообщил своему сыну о тяжелом материальном положении семьи и уговорил его идти воровать, зная, что несовершеннолетний не подлежит уголовной ответственности.
Ребенок похитил игровую приставку, лазерный дальномер, планшет, детектор универсальный и робот-пылесос. В общей сложности мальчик украл товаров на сумму свыше 80 000 рублей. Отец обещал ему, что это улучшит материальное положение семьи.
Суд назначил наказание Сигаеву в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Сигаев сообщил своему сыну о тяжелом материальном положении семьи и уговорил его идти воровать, зная, что несовершеннолетний не подлежит уголовной ответственности.
Ребенок похитил игровую приставку, лазерный дальномер, планшет, детектор универсальный и робот-пылесос. В общей сложности мальчик украл товаров на сумму свыше 80 000 рублей. Отец обещал ему, что это улучшит материальное положение семьи.
Суд назначил наказание Сигаеву в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
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