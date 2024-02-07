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В Канзас-Сити в результате стрельбы на празднике пострадали 29 человек, один погиб
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В США в городе Канзас-Сити произошла массовая стрельба на празднике, где, по сообщениям СМИ, собрались около миллиона человек.
Праздник и парад были организованы по случаю очередной победы местной спортивной команды в Супербоуле. Стрельба началась, когда игроки все еще были на сцене, передает CNN. В толпе фанатов началась паника.
По последним данным телеканала, в результате стрельбы пострадали 29 человек, среди них 11 детей в возрасте от шести до 15 лет. Сообщается об одном погибшем. Местная радиостанция заявила, что в результате стрельбы погибла их сотрудница. Полиция личность погибшего пока не установила.
На месте были задержаны трое подозреваемых, их имена пока не названы. Мотивы стрелявших, а также их количество устанавливаются.
По данным местной полиции, на месте также было обнаружено оружие, какое именно — не уточняется. К расследованию подключились сотрудники ФБР и Бюро по контролю за огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.
По данным телеканала, это уже 48-я массовая стрельба в США с начала года.
Праздник и парад были организованы по случаю очередной победы местной спортивной команды в Супербоуле. Стрельба началась, когда игроки все еще были на сцене, передает CNN. В толпе фанатов началась паника.
По последним данным телеканала, в результате стрельбы пострадали 29 человек, среди них 11 детей в возрасте от шести до 15 лет. Сообщается об одном погибшем. Местная радиостанция заявила, что в результате стрельбы погибла их сотрудница. Полиция личность погибшего пока не установила.
На месте были задержаны трое подозреваемых, их имена пока не названы. Мотивы стрелявших, а также их количество устанавливаются.
По данным местной полиции, на месте также было обнаружено оружие, какое именно — не уточняется. К расследованию подключились сотрудники ФБР и Бюро по контролю за огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.
По данным телеканала, это уже 48-я массовая стрельба в США с начала года.
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