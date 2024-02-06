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В Белогородской области из-за гололёда машину скорой буксировала пожарная
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Яковлевском округе Белогородской области из-за гололёда машина скорой помощи не смогла вывезти человека с инсультом из села Гостищево. Скорую пришлось буксировать при помощи пожарной машины, сообщается сразу в нескольких местных телеграм-каналах.
Очевидец снял на телефон попытки скорой помощи и пожарной машины транспортировать человека. Мужчина обратился к администрации с просьбой заняться ремонтом дорог.
«Уважаемая администрация, делайте что-то с нашими дорогами. Человеку плохо, а его довести до больницы не могут. 13 лет уже массиву, всё в очереди стоим. То [говорили, что ]жителей нет — есть теперь жители. Вон, помирают в скорой», — говорит мужчина на видео.
Власти пока не комментировали инцидент.
Очевидец снял на телефон попытки скорой помощи и пожарной машины транспортировать человека. Мужчина обратился к администрации с просьбой заняться ремонтом дорог.
«Уважаемая администрация, делайте что-то с нашими дорогами. Человеку плохо, а его довести до больницы не могут. 13 лет уже массиву, всё в очереди стоим. То [говорили, что ]жителей нет — есть теперь жители. Вон, помирают в скорой», — говорит мужчина на видео.
Власти пока не комментировали инцидент.
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