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Жителям Вологды покажут интервью Путина в кинотеатре
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Жителям Вологды покажут интервью Путина в кинотеатре.
По словам мэра города, «не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете».
«Большое интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону можно будет посмотреть завтра на большом экране в кинотеатре "Ленком". Конечно, бесплатно», — написал глава города Сергей Воропанов в телеграм-канале.
По его мнению, встречу, которая состоялась на прошлой неделе, «все еще обсуждают во всем мире». «Просмотры в иностранных социальных сетях зашкаливают – более миллиарда. Но не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете», — пишет мэр, не уточняя, по какой причине жители города не могли (и не могут) посмотреть видео в интернете.
По словам мэра, «специально для них» показ состоится в среду, в начале рабочего дня — в 09:50. В комментариях к посту люди пишут, что «судя по времени, показ будет для безработных вологжан».
По словам мэра города, «не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете».
«Большое интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону можно будет посмотреть завтра на большом экране в кинотеатре "Ленком". Конечно, бесплатно», — написал глава города Сергей Воропанов в телеграм-канале.
По его мнению, встречу, которая состоялась на прошлой неделе, «все еще обсуждают во всем мире». «Просмотры в иностранных социальных сетях зашкаливают – более миллиарда. Но не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете», — пишет мэр, не уточняя, по какой причине жители города не могли (и не могут) посмотреть видео в интернете.
По словам мэра, «специально для них» показ состоится в среду, в начале рабочего дня — в 09:50. В комментариях к посту люди пишут, что «судя по времени, показ будет для безработных вологжан».
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