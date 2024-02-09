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Эксперт назвал автомобили, которые чаще всего останавливает ГИБДД

14.56 Вторник, 13 февраля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Антон Шапарин, вице-президент «Национального автомобильного союза», в интервью порталу «Газета.Ru» назвал автомобили, которые больше остальных привлекают внимание инспекторов ГИБДД.

В первую очередь, гаишники любят проверять владельцев машин с «красивыми» номерами и тонировкой стекол, считает эксперт. Это объясняется тем, что владельцы автомобилей с такими номерами часто любят демонстрировать свой социальный статус, в то время как тонировка и агрессивное вождение часто сопутствуют нарушению правил дорожного движения, не зависимо от марки и модели автомобиля.

Также особое внимание уделяется старым автомобилям, имеющим признаки неисправностей, заявил Шапарин. В пример он привёл ВАЗ-2104. Эта модель давно снята с производства и практически не ценится на рынке, поэтому высока вероятность того, что владелец не имеет полиса ОСАГО. Кроме того, возможны проблемы с фарами, тормозной системой и рулевым управлением.

В то же время Шапарин отметил, что тюнингованные автомобили постепенно становятся менее интересны сотрудникам ДПС, так как их владельцы все больше учитывают требования техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» и знают, какие изменения в конструкцию автомобиля допустимы.

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Ксения Ершова © Вечерние ведомости


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