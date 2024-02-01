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Алиев набрал больше 92% голосов на выборах президента Азербайджана
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набрал 92,12% голосов на внеочередных выборах главы государства.
Данные приводит ЦИК после обработки 100% бюллетеней. Другие шесть кандидатов набрали от 0,53% до 2,17% голосов.
Выборы состоялись 7 февраля. Добавим, что президент Азербайджана избирается на 7 лет.
Также отметим, что в конце января в ЦИК Азербайджана состоялся круглый стол, «посвященный расширению участия женщин в выборах».
Данные приводит ЦИК после обработки 100% бюллетеней. Другие шесть кандидатов набрали от 0,53% до 2,17% голосов.
Выборы состоялись 7 февраля. Добавим, что президент Азербайджана избирается на 7 лет.
Также отметим, что в конце января в ЦИК Азербайджана состоялся круглый стол, «посвященный расширению участия женщин в выборах».
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