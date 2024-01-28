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Посольство: Иран готов поставлять в Россию яйца
Фото: Вечерние ведомости
Иран готов поставлять в Россию куриные яйца.
Об этом заявил торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, пишут РИА Новости.
По мнению представителя посольства, «это очень хорошая возможность работать вместе».
Тегеран в свою очередь заинтересован в поставках российского мяса. По словам атташе, им необходимо импортировать «мясо, белое мясо и красное мясо».
Об этом заявил торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, пишут РИА Новости.
По мнению представителя посольства, «это очень хорошая возможность работать вместе».
Тегеран в свою очередь заинтересован в поставках российского мяса. По словам атташе, им необходимо импортировать «мясо, белое мясо и красное мясо».
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