Посольство: Иран готов поставлять в Россию яйца

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Иран готов поставлять в Россию куриные яйца.Об этом заявил торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, пишут РИА Новости.По мнению представителя посольства, «это очень хорошая возможность работать вместе».Тегеран в свою очередь заинтересован в поставках российского мяса. По словам атташе, им необходимо импортировать «мясо, белое мясо и красное мясо».