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СК: в Стерлитамаке мужчина попытался похитить маленькую девочку во дворе
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту попытки похищения несовершеннолетней.
Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором человек в балаклаве идет за двумя детьми через двор. В какой-то момент они скрываются за машиной, через несколько секунд мужчина выбегает, за руку он держит девочку и пытается тащить за собой. Второй ребенок, мальчик, успевает выхватить руку девочки, и неизвестный в балаклаве убегает. На кадрах также видно другого мужчину, который чистил снег во дворе и, возможно, спугнул похитителя.
По информации телеграм-канала, девочке семь лет, она возвращалась после уроков со своим братом.
Позже в региональном СК заявили о возбуждении уголовного дела по факту попытки похищения ребенка. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение, сопровождающееся видеозаписью с камеры видеонаблюдения на улице Артёма города Стерлитамака, на которой мужчина хватает за руку малолетнюю девочку, которая шла позади своего старшего брата, и тащит за собой. Увидев происходящее, мальчик вырвал руку сестры у мужчины, после чего последний скрылся», — говорится в сообщении СК.
Полиция и следователи устанавливают личность нападавшего. Ход расследования на контроле руководства следственного управления.
Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором человек в балаклаве идет за двумя детьми через двор. В какой-то момент они скрываются за машиной, через несколько секунд мужчина выбегает, за руку он держит девочку и пытается тащить за собой. Второй ребенок, мальчик, успевает выхватить руку девочки, и неизвестный в балаклаве убегает. На кадрах также видно другого мужчину, который чистил снег во дворе и, возможно, спугнул похитителя.
По информации телеграм-канала, девочке семь лет, она возвращалась после уроков со своим братом.
Позже в региональном СК заявили о возбуждении уголовного дела по факту попытки похищения ребенка. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение, сопровождающееся видеозаписью с камеры видеонаблюдения на улице Артёма города Стерлитамака, на которой мужчина хватает за руку малолетнюю девочку, которая шла позади своего старшего брата, и тащит за собой. Увидев происходящее, мальчик вырвал руку сестры у мужчины, после чего последний скрылся», — говорится в сообщении СК.
Полиция и следователи устанавливают личность нападавшего. Ход расследования на контроле руководства следственного управления.
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