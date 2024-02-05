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Фермеры в Болгарии объявили бессрочные акции протеста и заблокировали трассы
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Фермеры по всей Болгарии объявили бессрочные акции протеста.
Во вторник с утра они заблокировали трассы тяжелой техникой и организовали около 80 точек протеста, пишет газета «Сега». Накануне около 20 аграрных объединений потребовали отставки министра сельского хозяйства.
Встреча фермеров с правительством не дала результатов, сторонам не удалось договориться. Ранее власти пообещали поддержку производителям зерна, однако только в том случае, «если они докажут, что в прошлом году работали в убыток», пишет издание. Фермеры заявили, что такой методологии «не хватает экономической логики» и что их убытки увеличиваются как минимум последние три года.
Кроме того, правительство предложило в качестве меры поддержки сумму в 150 миллионов левов (около 76 млн евро по текущему курсу) для производителей молока и сферы овощеводства, которые считаются самыми уязвимыми в отрасли. Однако фермеры с такими мерами не согласились и потребовали тщательнее провести анализ для компенсации убытков.
В правительстве заявили, что акции протеста и требования об отставке носят «политический характер», так как проходят незадолго до предстоящей ротации в кабинете министров. Сегодня в правительстве страны намерены обсудить меры по преодолению кризиса в отрасли.
Производители зерна предупреждают, что с каждым днём будут увеличивать время акций протеста, пока их требования не будут приняты, сообщает телевидение Болгарии.
Во вторник с утра они заблокировали трассы тяжелой техникой и организовали около 80 точек протеста, пишет газета «Сега». Накануне около 20 аграрных объединений потребовали отставки министра сельского хозяйства.
Встреча фермеров с правительством не дала результатов, сторонам не удалось договориться. Ранее власти пообещали поддержку производителям зерна, однако только в том случае, «если они докажут, что в прошлом году работали в убыток», пишет издание. Фермеры заявили, что такой методологии «не хватает экономической логики» и что их убытки увеличиваются как минимум последние три года.
Кроме того, правительство предложило в качестве меры поддержки сумму в 150 миллионов левов (около 76 млн евро по текущему курсу) для производителей молока и сферы овощеводства, которые считаются самыми уязвимыми в отрасли. Однако фермеры с такими мерами не согласились и потребовали тщательнее провести анализ для компенсации убытков.
В правительстве заявили, что акции протеста и требования об отставке носят «политический характер», так как проходят незадолго до предстоящей ротации в кабинете министров. Сегодня в правительстве страны намерены обсудить меры по преодолению кризиса в отрасли.
Производители зерна предупреждают, что с каждым днём будут увеличивать время акций протеста, пока их требования не будут приняты, сообщает телевидение Болгарии.
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