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Минздрав разрешил продавать без рецепта некоторые средства экстренной контрацепции

13.38 Вторник, 6 февраля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Минздрав РФ в начале этого года разрешил продавать без рецепта средства экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел», которые выпускает венгерская фармкомпания «Гедеон Рихтер».

Кроме того, эти препараты можно будет купить онлайн, пишет «Коммерсант». Это решение принято на фоне ужесточения оборота контрацептивов в России.

В компании, производящей «Постинор» и «Эскапел», заявили, что российские регуляторные органы «оценили международный опыт применения, а также собственные исследования с точки зрения безопасности приема препарата без назначения врача», пишет издание.

В прошлом году, напомним, был ужесточен оборот ряда контрацептивов, их запретили продавать без рецепта. Так, в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, были включены мифепристон и мизопростол, которые используются для медикаментозного аборта (препараты мифепристона в низкой дозировке в том числе применяют как средство экстренной контрацепции).

В Минздраве РФ пояснили, что действующее вещество в препаратах «Постинор» и «Эскапел» (левоноргестрел) и мифепристон, который продается по рецепту, принадлежат к разным фармакотерапевтическим группам, следовательно, в отношении таких лекарств «сравнение мер контроля некорректно».

В ведомстве заявили, что «Постинор» и «Эскапел» «не соответствуют ни одному из требований к рецептурным препаратам», пишет издание. При этом усиление контроля за препаратами мифепристон и мизопростол «связано с высокими рисками негативного влияния на здоровье и даже угрозы жизни при применении без контроля врача», добавили в Минздраве.

Между тем, представители фармрынка заявляют, что решение Минздрава «вызывает как минимум недоумение». Они полагают, что фактически речь идет о предоставлении отдельным игрокам рынка более выгодных условий.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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