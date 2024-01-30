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Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина*
Фото: Вечерние Ведомости
Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*.
«Суд в столице избрал меру пресечения Григорию Чхартишвили* (более известному как Борис Акунин). Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу заочно избран арест на срок 2 месяца», — сообщили в пресс-службе судов.
Писателя обвиняют по двум статьям УК — ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
Борис Акунин* объявлен в международный розыск.
В суде добавили, что срок ареста исчисляется с момента фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента передачи правоохранительным органам.
Минюст внес писателя в реестр иностранных агентов 12 января 2024 года.
*Минюст внес в реестр иностранных агентов
«Суд в столице избрал меру пресечения Григорию Чхартишвили* (более известному как Борис Акунин). Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу заочно избран арест на срок 2 месяца», — сообщили в пресс-службе судов.
Писателя обвиняют по двум статьям УК — ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
Борис Акунин* объявлен в международный розыск.
В суде добавили, что срок ареста исчисляется с момента фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента передачи правоохранительным органам.
Минюст внес писателя в реестр иностранных агентов 12 января 2024 года.
*Минюст внес в реестр иностранных агентов
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