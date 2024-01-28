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Токаев отправил правительство Казахстана в отставку
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Токаев отправил правительство Казахстана в отставку.
«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан», — говорится в тексте указа от 5 февраля.
Документ опубликован на официальном сайте президента Казахстана.
Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Скляр Роман Васильевич, следует из указа.
«Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства», — говорится в документе.
Кроме того, сегодня по решению президента Казахстана освобожден от должности командующий войсками регионального командования «Запад» Оспанов Даулет Рыскулбекович, соответствующий документ также опубликован на сайте главы государства.
Добавим, что кадровые изменения проводятся перед расширенным заседанием правительства Казахстана, которое запланировано на 7 февраля. В нем примет участие президент Токаев. В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период, сообщили в пресс-службе президента.
«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан», — говорится в тексте указа от 5 февраля.
Документ опубликован на официальном сайте президента Казахстана.
Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Скляр Роман Васильевич, следует из указа.
«Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства», — говорится в документе.
Кроме того, сегодня по решению президента Казахстана освобожден от должности командующий войсками регионального командования «Запад» Оспанов Даулет Рыскулбекович, соответствующий документ также опубликован на сайте главы государства.
Добавим, что кадровые изменения проводятся перед расширенным заседанием правительства Казахстана, которое запланировано на 7 февраля. В нем примет участие президент Токаев. В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период, сообщили в пресс-службе президента.
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