В России впервые пройдёт олимпиада по промышленному программированию для школьников

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Во всероссийской олимпиаде по промышленному программированию (PROD) впервые смогут участвовать школьники. Ранее олимпиады такого формата проводились только для студентов, пишут РИА Новости.Олимпиада основана на реальных задачах ИТ-сектора, что позволит ученикам 9—11 классов соприкоснуться с серьезными вопросами промышленной разработки. Им предстоит поработать над настоящими бизнес-кейсами от крупнейших ИТ-компаний.Победители и призеры олимпиады смогут поступить в Центральный университет и НИУ ВШЭ на льготных условиях.Олимпиада будет состоять из трёх этапов, первые два пройдут онлайн, что позволит принять участие школьникам из регионов. На заключительном этапе участники поедут в Подмосковье. Зарегистрироваться можно до 14 февраля 2024 года включительно.