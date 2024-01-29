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В России впервые пройдёт олимпиада по промышленному программированию для школьников
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Во всероссийской олимпиаде по промышленному программированию (PROD) впервые смогут участвовать школьники. Ранее олимпиады такого формата проводились только для студентов, пишут РИА Новости.
Олимпиада основана на реальных задачах ИТ-сектора, что позволит ученикам 9—11 классов соприкоснуться с серьезными вопросами промышленной разработки. Им предстоит поработать над настоящими бизнес-кейсами от крупнейших ИТ-компаний.
Победители и призеры олимпиады смогут поступить в Центральный университет и НИУ ВШЭ на льготных условиях.
Олимпиада будет состоять из трёх этапов, первые два пройдут онлайн, что позволит принять участие школьникам из регионов. На заключительном этапе участники поедут в Подмосковье. Зарегистрироваться можно до 14 февраля 2024 года включительно.
Олимпиада основана на реальных задачах ИТ-сектора, что позволит ученикам 9—11 классов соприкоснуться с серьезными вопросами промышленной разработки. Им предстоит поработать над настоящими бизнес-кейсами от крупнейших ИТ-компаний.
Победители и призеры олимпиады смогут поступить в Центральный университет и НИУ ВШЭ на льготных условиях.
Олимпиада будет состоять из трёх этапов, первые два пройдут онлайн, что позволит принять участие школьникам из регионов. На заключительном этапе участники поедут в Подмосковье. Зарегистрироваться можно до 14 февраля 2024 года включительно.
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