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ФАС возбудила 28 дел о завышении цен на топливном рынке

17.32 Пятница, 2 февраля 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщил о возбуждении 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах, сообщает «Интерфакс».

По словам Максима Шаскольского, служба проводит мониторинг цен на АЗС. Проверяется, насколько обоснованы различные экономические составляющие, которые включаются в конечную цену.

Шаскольский заявил, что меры, принятые правительством, способствуют сдерживанию цены на топливо в розничном и в оптовом сегментах.

ФАС подготовила проект приказа, согласно которому начальную максимальную стоимость продаваемого бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Об этом 30 января сообщили «Известия».

Ранее ФАС заявила, что некоторые нефтяные компании не соблюдают рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже. Однако в службе отметили, что обязательные нормативы продаж топлива выполняют все компании.

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Ксения Ершова © Вечерние ведомости


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