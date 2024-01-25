ФАС возбудила 28 дел о завышении цен на топливном рынке

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщил о возбуждении 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах, сообщает «Интерфакс».По словам Максима Шаскольского, служба проводит мониторинг цен на АЗС. Проверяется, насколько обоснованы различные экономические составляющие, которые включаются в конечную цену.Шаскольский заявил, что меры, принятые правительством, способствуют сдерживанию цены на топливо в розничном и в оптовом сегментах.ФАС подготовила проект приказа, согласно которому начальную максимальную стоимость продаваемого бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Об этом 30 января сообщили «Известия».Ранее ФАС заявила, что некоторые нефтяные компании не соблюдают рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже. Однако в службе отметили, что обязательные нормативы продаж топлива выполняют все компании.