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В Кении в результате пожара на АЗС пострадали более 200 человек, 2 погибли

17.22 Пятница, 2 февраля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В результате взрыва газа и последовавшего за ним пожара в Кении, в городе Найроби, пострадали не менее 220 человек, двое погибли.

Об этом сообщает местная газета Standard со ссылкой на официального представителя правительства.

1 февраля около 12 часов ночи на газозаправочной станции по неизвестной причине взорвался грузовик, перевозивший баллоны с газом. Возникший пожар охватил находящийся поблизости склад одежды и текстиля. Далее огонь распространился на близлежащие строения, в том числе жилые дома.

Спасательная операция шла всю ночь, пожарные работают беспрерывно, чтобы сдержать распространение огня, сообщает начальник региональной полиции столицы Адамсон Бунгей.

Также проводится эвакуация населения, пострадавшим оказывают первую помощь, задействован ряд чрезвычайных служб города, пишут «Известия».

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Ксения Ершова © Вечерние ведомости


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