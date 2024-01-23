Средний размер возможной ипотеки в России составляет 4,3 миллиона рублей

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Финансовый университет при правительстве РФ подсчитал, сколько россияне готовы потратить на покупку квартиры, какому количеству семей необходимо брать ипотеку, в каких городах самый высокий спрос на недвижимость.Согласно результатам мониторинга, 8,3% семей рассчитывают приобрести квартиру в течение ближайших 3–5 лет. В 2023 году число потенциальных покупателей уменьшилось на 7,8 %, но есть города, в которых за последний год спрос на квартиры вырос или не сильно изменился, — это Якутск, Симферополь, Новороссийск, Владимир и Казань. Притом самый высокий спрос на недвижимость отмечается в Мурманске, Пензе, Саратове, Брянске, Воронеже, Тольятти, Архангельске, Сургуте, Орле, а также в Екатеринбурге.На приобретение квартиры россияне в среднем готовы потратить 3,23 миллиона рублей. Самые большие суммы назвали жители Архангельска, Владикавказа, Мурманска, Владивостока, Ставрополя, Махачкалы, Саранска, Челябинска, Новороссийска, Сочи, Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, а также Севастополя.Взять ипотеку хотели бы 53% потенциальных покупателей. На сегодня средний размер возможной ипотеки составляет 4,3 миллиона рублей. Самые большие суммы ипотечного кредита отмечены в следующих городах: Кемерово, Томск, Махачкала, Москва и область, Сочи, Казань, Ульяновск, Тула, Красноярск и Воронеж.Средний приемлемый срок ипотечного кредита составил 16,7 года. Наибольшие цифры были названы в Ижевске, Ставрополе, Иркутске, Казани и Новосибирске.В ряде городов риски просрочки ипотечных кредитов за последний год значительно выросли. Это Улан-Удэ, Кемерово, Рязань, Белгород и Иркутск. Однако в целом всего 5,5% семей, взявших ипотеку, имеют сложности с её погашением.