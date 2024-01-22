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Денежные переводы из России в некоторые страны ближнего зарубежья сократились на 12%
Фото: Юлия Медведева/ Вечерние ведомости
Общая сумма переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию за последний год уменьшилась на 12%, согласно статистике, изученной РБК.
В 2023 году из России в Казахстан было направлено около 237,6 млн долларов, что на 69% меньше результата 2022 года (776,6 млн долларов).
В Киргизию перевели почти 2,3 млрд долларов, что меньше суммы 2022 года на 17% (2,7 млрд долларов).
В Грузию было переведено 1,5 млрд долларов за 2023 год, за 2022 – 2 млрд долларов, сокращение составило 26%.
Единственным государством, в которое в 2023 году был направлен больший объем денежных средств, оказалась Армения. Прирост составил 15%: 3,6 млрд долларов 2023 год, 3.2 млрд долларов за 2022.
Всего в 2023 году из России в эти четыре страны отправили
7,7 млрд долларов. В 2022 году сумма переводов составляла 8,6 млрд долларов.
В 2023 году из России в Казахстан было направлено около 237,6 млн долларов, что на 69% меньше результата 2022 года (776,6 млн долларов).
В Киргизию перевели почти 2,3 млрд долларов, что меньше суммы 2022 года на 17% (2,7 млрд долларов).
В Грузию было переведено 1,5 млрд долларов за 2023 год, за 2022 – 2 млрд долларов, сокращение составило 26%.
Единственным государством, в которое в 2023 году был направлен больший объем денежных средств, оказалась Армения. Прирост составил 15%: 3,6 млрд долларов 2023 год, 3.2 млрд долларов за 2022.
Всего в 2023 году из России в эти четыре страны отправили
7,7 млрд долларов. В 2022 году сумма переводов составляла 8,6 млрд долларов.
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