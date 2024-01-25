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Фермеры во Франции намерены протестовать еще как минимум пять дней

18.44 Вторник, 30 января 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Фермеры во Франции намерены продолжать акции протеста еще как минимум пять дней.

Демонстрации состоятся «при любых решениях правительства» в области сельского хозяйства, о которых должно быть объявлено во вторник, сообщает радиостанция Europe 1.

Журналисты со ссылкой на документы МВД пишут, что число фермеров, участвующих в акциях, утроилось: в понедельник днем на протесты вышли 3000 демонстрантов, к вечеру их количество увеличилось до 9000.

Полиция «обеспокоена продолжением блокировок», пишут СМИ. Между тем фермеры «демонстрируют свою решимость и намерены продолжать свое движение».

Сельскохозяйственный протест продолжается «осадой Парижа», тысячи фермеров продолжают стекаться к Иль-де-Франс, сообщают журналисты. При этом фермеры, которые прибывают из отдаленных департаментов, пользуются «логистической помощью» демонстрантов из центрального региона. Фермеры действуют организованно и даже проводят ротации в ночное время для наблюдения за выставленными блокпостами.

Однако не все фермеры стремятся попасть в центр протеста, они организуют акции на местах. Так, в Тулузе скопление людей на кольцевой развязке с утра вторника заблокировало доступ в аэропорт. В Лионе блокада ожидается в среду, сообщают СМИ со ссылкой на заявления профсоюзов.

По информации Le Monde, около пятидесяти человек по очереди, днем и ночью, держат блокаду на трассе вблизи города Ним на юге Франции. Несмотря на усталость, демонстранты настроены решительно, пишет издание. Они полагают, что премьер-министр не отреагировал «на специфику региона». По словам местных фермеров, по этому шоссе каждый день проезжают «тысячи тяжелых грузовиков, наполненных фруктами и овощами из Испании или Марокко», которые «убивают» местное сельское хозяйство. Фермеры жалуются на проблемы экологии, винный кризис и испанскую конкуренцию. Владельцы небольших ферм заявили, что не хотят двигаться в сторону Парижа и намерены продолжать протест на этом месте, которое они называют символическим.

Издания отмечают, что на данный момент «мобилизация фермеров не демонстрирует никаких признаков замедления».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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