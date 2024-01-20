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Во Франции проходят массовые акции протеста водителей такси
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
К массовым протестам фермеров во Франции присоединились водители такси, которые выступают против правительственных мер в сфере пассажирских перевозок и страхования.
В эти минуты на нескольких трассах вблизи Парижа, Марселя и Бордо проходят демонстрации водителей, пишет Le Monde. Колонны машин движутся с небольшой скоростью, при этом одну полосу оставив свободной для движения. Колонна автомобилей также направилась в сторону префектуры в центр Марселя, пишут СМИ.
Накануне профсоюзы планировали вывести около 500 машин такси на дороги вблизи Бордо, причем, на здешней трассе уже были проблемы с движением, так как на прошлой неделе дорогу перекрывали несколько сотен фермеров.
Водители такси выступают против законопроекта о медицинском страховании, который продвигает так называемые совместные поездки для пассажиров-пациентов. Речь идет о частичном возмещении стоимости поездки на такси к врачу. Пациент может получить компенсацию по страховке. Для этого ему нужно забронировать машину через интернет-ресурсы, которые подбирают подходящий таксопарк, при этом в приоритете будут именно совместные поездки с другими пациентами. Сейчас страховка возмещает пациентам 55% стоимости поездки на такси. Законопроект предполагает, что, если пациент отказывается от совместной поездки, то сумма компенсации будет меньше.
По данным властей, около 15% поездок на такси во Франции уже являются совместными. Однако этого недостаточно, полагают в правительстве. Власти намерены развивать совместное передвижение, чтобы снизить бюджетные транспортные расходы и уменьшить загрязнение окружающей среды.
Между тем, профсоюзы назвали предлагаемый законопроект неблагоприятным для отрасли. Протестующие таксисты заявляют, что фонд медицинского страхования решил установить тарифы без предварительного обсуждения с ними. «Мы хотим вернуться за стол переговоров, мы не можем принять такое ценообразование. В такси большая нагрузка, мы работаем бесконечное количество часов. Мы очень злы, и наше движение возобновляется», — цитирует издание одного из водителей. Предыдущие акции против предлагаемого законопроекта состоялись в городах Франции в начале декабря прошлого года.
В эти минуты на нескольких трассах вблизи Парижа, Марселя и Бордо проходят демонстрации водителей, пишет Le Monde. Колонны машин движутся с небольшой скоростью, при этом одну полосу оставив свободной для движения. Колонна автомобилей также направилась в сторону префектуры в центр Марселя, пишут СМИ.
Накануне профсоюзы планировали вывести около 500 машин такси на дороги вблизи Бордо, причем, на здешней трассе уже были проблемы с движением, так как на прошлой неделе дорогу перекрывали несколько сотен фермеров.
Водители такси выступают против законопроекта о медицинском страховании, который продвигает так называемые совместные поездки для пассажиров-пациентов. Речь идет о частичном возмещении стоимости поездки на такси к врачу. Пациент может получить компенсацию по страховке. Для этого ему нужно забронировать машину через интернет-ресурсы, которые подбирают подходящий таксопарк, при этом в приоритете будут именно совместные поездки с другими пациентами. Сейчас страховка возмещает пациентам 55% стоимости поездки на такси. Законопроект предполагает, что, если пациент отказывается от совместной поездки, то сумма компенсации будет меньше.
По данным властей, около 15% поездок на такси во Франции уже являются совместными. Однако этого недостаточно, полагают в правительстве. Власти намерены развивать совместное передвижение, чтобы снизить бюджетные транспортные расходы и уменьшить загрязнение окружающей среды.
Между тем, профсоюзы назвали предлагаемый законопроект неблагоприятным для отрасли. Протестующие таксисты заявляют, что фонд медицинского страхования решил установить тарифы без предварительного обсуждения с ними. «Мы хотим вернуться за стол переговоров, мы не можем принять такое ценообразование. В такси большая нагрузка, мы работаем бесконечное количество часов. Мы очень злы, и наше движение возобновляется», — цитирует издание одного из водителей. Предыдущие акции против предлагаемого законопроекта состоялись в городах Франции в начале декабря прошлого года.
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