Возрастное ограничение 18+
В ГД предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме предложили ввести единые федеральные выплаты семьям, которые прожили в официальном браке не менее 20 лет.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором.
Сейчас подобные выплаты есть только на местах — в 19 регионах и в ряде городов. Причем, суммы юбилейных выплат существенно различаются, что вызывает «недовольство семейных пар», считают авторы инициативы.
«Так, если в Санкт-Петербурге размер единовременного пособия обоим супругам в связи с 50-летием их совместной жизни в настоящее время составляет 50 000 рублей, то в Москве — 25 250 рублей, а в Московской области — лишь 5 000 рублей. Одна тысяча рублей за каждые десять лет совместной жизни воспринимается людьми как насмешка и не может рассматриваться в качестве достойного поощрения государством долгой супружеской жизни», — говорится в пояснении к законопроекту.
Документом предлагается ввести такие суммы выплат: «20 000 рублей — в связи с 20-летием совместной жизни; 25 000 рублей — в связи с 25-летием совместной жизни (и так далее с разницей в пять лет до 70 лет и 70 000 рублей соответственно — прим. ред.)», следует из документа.
Авторы инициативы добавляют, что сейчас юбилейные выплаты в регионах получают немногие, поскольку поощрение рассчитано в основном на пары в преклонном возрасте. «Люди сочетаются браком в более солидном возрасте и до 50-летнего юбилея, как правило, кто-то из супругов не доживает», — говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов, предлагаемая материальная поддержка поможет развивать институт «традиционной семьи». «В современном обществе происходит смена приоритетов в сторону ориентированности не на традиционную семью, а на индивида, растет число разводов, количество матерей-одиночек, снижается рождаемость», — отмечается в проекте.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором.
Сейчас подобные выплаты есть только на местах — в 19 регионах и в ряде городов. Причем, суммы юбилейных выплат существенно различаются, что вызывает «недовольство семейных пар», считают авторы инициативы.
«Так, если в Санкт-Петербурге размер единовременного пособия обоим супругам в связи с 50-летием их совместной жизни в настоящее время составляет 50 000 рублей, то в Москве — 25 250 рублей, а в Московской области — лишь 5 000 рублей. Одна тысяча рублей за каждые десять лет совместной жизни воспринимается людьми как насмешка и не может рассматриваться в качестве достойного поощрения государством долгой супружеской жизни», — говорится в пояснении к законопроекту.
Документом предлагается ввести такие суммы выплат: «20 000 рублей — в связи с 20-летием совместной жизни; 25 000 рублей — в связи с 25-летием совместной жизни (и так далее с разницей в пять лет до 70 лет и 70 000 рублей соответственно — прим. ред.)», следует из документа.
Авторы инициативы добавляют, что сейчас юбилейные выплаты в регионах получают немногие, поскольку поощрение рассчитано в основном на пары в преклонном возрасте. «Люди сочетаются браком в более солидном возрасте и до 50-летнего юбилея, как правило, кто-то из супругов не доживает», — говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов, предлагаемая материальная поддержка поможет развивать институт «традиционной семьи». «В современном обществе происходит смена приоритетов в сторону ориентированности не на традиционную семью, а на индивида, растет число разводов, количество матерей-одиночек, снижается рождаемость», — отмечается в проекте.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
С бывшего спикера гордумы ЗАТО Уральский взыскали 127 тысяч рублей за выплаты отпускных
17 января 2024
17 января 2024
Серовской суд взыскал с предприятия в пользу работника и его супруги 2,5 миллиона рублей
15 января 2024
15 января 2024