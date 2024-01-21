ЦИК принял подписи за выдвижение Путина в президенты

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня штаб Путина заявил о сдаче 315 тысяч подписей за выдвижение в ЦИК. По данным штаба, всего было собрано в 1х раз больше, однако сдать в избирком более 315 тысяч нельзя.Напомним, что при самовыдвижении нужно собрать 300 тысяч подписей из минимум 40 регионов России. Если выдвижение происходит от парламентских партий, то подписи собирать не нужно. От непарламентских тоже требуется сбор подписей – здесь нужно 100 тысяч.Всего об участии в президентских выборах заявили 11 человек. ЦИК зарегистрировал Владислава Даванкова, Леонида Слуцкогкого и Николая Харитонова в качестве кандидатов, так как их выдвинули парламентские партии.Сергей Бабурин, Андрей Богданов, Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Ирина Свиpидова должны сдать 100 тысяч подписей (если с запасом, то 105 тысяч) до 31 января, так как они выдвинуты партиями без представительства в Госдуме.Кроме того, если ещё два самовыдвиженца, кроме Путина. Это Анатолий Баташев и Рада Русских, для попадания в бюллетень они должны собрать 300 тысяч подписей (с запасом 315).Выборы состоятся с 15 по 17 марта этого года, в некоторых регионах выборы будут проходить в том числе с использованием электронного голосования.