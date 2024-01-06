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Wildberries устанавливает местонахождение 16 человек, работавших на сгоревшем в Петербурге складе
Фото: МЧС России
Wildberries устанавливает местонахождение 16 человек, работавших на сгоревшем в Петербурге складе.
Об этом заявили в телеграм-канале компании поздно вечером в воскресенье.
«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — сообщает канал. Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщили, что на вечер воскресенья в компании не могли дозвониться до 54 человек, которые присутствовали на складе во время пожара. Некоторые работники якобы оставили личные вещи и телефоны на складе, когда начался пожар.
Горячая линия для родственников работает круглосуточно, сообщили в компании.
Пожар в складском комплексе в Шушарах начался утром в субботу. Открытое горение удалось ликвидировать только днем в воскресенье, сообщили в МЧС.
«Покупателям, чьи товары оказались утрачены в результате пожара, деньги будут возвращены в полном объеме. Товары, которые оказались в наличии на других складах, были перезаказаны и в скором времени будут доставлены покупателям», — говорится в сообщении компании. Там добавили, что первые компенсации продавцам будут выплачивать с 15 января.
Также в компании заявили, что в течение двух недель в Санкт-Петербурге откроется новый сортировочный центр.
Об этом заявили в телеграм-канале компании поздно вечером в воскресенье.
«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — сообщает канал. Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщили, что на вечер воскресенья в компании не могли дозвониться до 54 человек, которые присутствовали на складе во время пожара. Некоторые работники якобы оставили личные вещи и телефоны на складе, когда начался пожар.
Горячая линия для родственников работает круглосуточно, сообщили в компании.
Пожар в складском комплексе в Шушарах начался утром в субботу. Открытое горение удалось ликвидировать только днем в воскресенье, сообщили в МЧС.
«Покупателям, чьи товары оказались утрачены в результате пожара, деньги будут возвращены в полном объеме. Товары, которые оказались в наличии на других складах, были перезаказаны и в скором времени будут доставлены покупателям», — говорится в сообщении компании. Там добавили, что первые компенсации продавцам будут выплачивать с 15 января.
Также в компании заявили, что в течение двух недель в Санкт-Петербурге откроется новый сортировочный центр.
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