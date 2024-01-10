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Володин: Госдума рассмотрит запрет треш-стримов в приоритетном порядке
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер ГД Володин заявил, что депутаты рассмотрят законопроекты о запрете так называемых треш-стримов в приоритетном порядке в весеннюю сессию.
«Это трансляции в интернете, в ходе которых совершаются противоправные деяния с демонстрацией жестокости, садизма, издевательств над людьми и животными, как правило с целью заработка денежных средств и увеличения своей аудитории», — написал Володин.
Он утверждает, что в последние дни «поступает особенно много обращений», связанных с треш-стримами. В том числе депутат напомнил о блогере, бросившем в снег ребенка.
По словам Володина, в ГД уже обсуждается ряд инициатив, которые предлагают ограничения, крупные штрафы и изъятие оборудования:
- предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещённой к распространению;
- соцсети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его;
- организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций;
- факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям УК (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда).
Володин считает, что такие меры «отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими».
«Это трансляции в интернете, в ходе которых совершаются противоправные деяния с демонстрацией жестокости, садизма, издевательств над людьми и животными, как правило с целью заработка денежных средств и увеличения своей аудитории», — написал Володин.
Он утверждает, что в последние дни «поступает особенно много обращений», связанных с треш-стримами. В том числе депутат напомнил о блогере, бросившем в снег ребенка.
По словам Володина, в ГД уже обсуждается ряд инициатив, которые предлагают ограничения, крупные штрафы и изъятие оборудования:
- предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещённой к распространению;
- соцсети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его;
- организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций;
- факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям УК (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда).
Володин считает, что такие меры «отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими».
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