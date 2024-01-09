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Глава СКР поручил возбудить дело на блогера-миллионника, бросившего младенца в снег
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера-миллионника Сергея Косенко, который бросил младенца в снег и показал видео подписчикам.
Кроме того, в СК намерены проверить блогера на «соблюдение налогового законодательства».
«Блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег», — говорится в релизе СК РФ. Сообщается, что глава ведомства Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов».
Накануне на видео обратила внимание депутат ГД, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Останина.
«Как сообщают СМИ, известный инфоцыган швырнул двухмесячного сына в сугроб ради лайков. Блогеру-миллионнику Сергею Косенко грозят серьезные последствия за очередную попытку снять хайповое видео. Оправдания, что это на самом деле кукла, не приняты – зрители рассмотрели, как младенец открывает глаза на этих кадрах», — сообщается в канале Останиной.
По ее словам, даже если блогер бросал «куклу с открывающимися глазами», то он предлагал своим подписчикам «людоедскую модель поведения». «Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным, и буду обращаться в СК РФ с соответствующим заявлением», — заявила накануне депутат. Также она выразила сожаление, что законопроект об усилении ответственности за треш-стримы пока не вступил силу.
Добавим, что у блогера более семи миллионов подписчиков в соцсетях.
«Следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства», — заявили в СКР.
Кроме того, в СК намерены проверить блогера на «соблюдение налогового законодательства».
«Блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег», — говорится в релизе СК РФ. Сообщается, что глава ведомства Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов».
Накануне на видео обратила внимание депутат ГД, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Останина.
«Как сообщают СМИ, известный инфоцыган швырнул двухмесячного сына в сугроб ради лайков. Блогеру-миллионнику Сергею Косенко грозят серьезные последствия за очередную попытку снять хайповое видео. Оправдания, что это на самом деле кукла, не приняты – зрители рассмотрели, как младенец открывает глаза на этих кадрах», — сообщается в канале Останиной.
По ее словам, даже если блогер бросал «куклу с открывающимися глазами», то он предлагал своим подписчикам «людоедскую модель поведения». «Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным, и буду обращаться в СК РФ с соответствующим заявлением», — заявила накануне депутат. Также она выразила сожаление, что законопроект об усилении ответственности за треш-стримы пока не вступил силу.
Добавим, что у блогера более семи миллионов подписчиков в соцсетях.
«Следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства», — заявили в СКР.
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