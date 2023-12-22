Возрастное ограничение 18+
Глава Роспотребнадзора рассказала о завозе кори из 16 стран в Россию
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что корь завозили в Россию из 16 стран, а мир вокруг «горит корью».
«Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Главный санврач также добавила, что болеют, чаще, непривитые от кори россияне.
«Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Главный санврач также добавила, что болеют, чаще, непривитые от кори россияне.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В доме на Сортировке в Екатеринбурге полопались трубы
21 декабря 2023
21 декабря 2023
В уральской столице 11-летний школьник попал под машину
20 декабря 2023
20 декабря 2023