Глава Роспотребнадзора рассказала о завозе кори из 16 стран в Россию

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что корь завозили в Россию из 16 стран, а мир вокруг «горит корью».«Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».Главный санврач также добавила, что болеют, чаще, непривитые от кори россияне.