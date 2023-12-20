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ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей яиц
Фото: Вечерние Ведомости
ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц. В действиях компаний нашли признаки нарушений закона о защите конкуренции.
Кемеровская область. ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» (входят в состав одной группы, которая занимает «доминирующее положение на региональном рынке», уточнили в ФАС). «В октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено «по признакам злоупотребления доминирующим положением».
Воронежская область. ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба», кооператив-производитель «Птицефабрика Третьяковская». Сообщается, что в октябре эти компании «допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем».
Ивановская область. АО «Птицефабрика «Кинешемская»» и ООО «Ивановская птицефабрика». ФАС обнаружила, что в октябре в сравнении с сентябрем компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 18% до 23%.
Также служба проверила донецкие птицефабрики, там рост цен на яйца составил от 9% до 24% в октябре в сравнении с сентябрем.
В отношении некоторых компаний возбуждены дела по признакам картельных соглашений.
Глава ФАС России Максим Шаскольский заявил, что «в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе в результате договорённостей хозяйствующих субъектов».
По его словам, из-за роста цен на куриные яйца нарушения выявлены на данный момент в шести регионах.
Напомним, накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что куриные яйца в России подорожали из-за высокого спроса.
Добавим также, что в ходе заседания лидеров стран ЕАЭС Владимир Путин попросил Александра Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца.
Кемеровская область. ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» (входят в состав одной группы, которая занимает «доминирующее положение на региональном рынке», уточнили в ФАС). «В октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено «по признакам злоупотребления доминирующим положением».
Воронежская область. ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба», кооператив-производитель «Птицефабрика Третьяковская». Сообщается, что в октябре эти компании «допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем».
Ивановская область. АО «Птицефабрика «Кинешемская»» и ООО «Ивановская птицефабрика». ФАС обнаружила, что в октябре в сравнении с сентябрем компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 18% до 23%.
Также служба проверила донецкие птицефабрики, там рост цен на яйца составил от 9% до 24% в октябре в сравнении с сентябрем.
В отношении некоторых компаний возбуждены дела по признакам картельных соглашений.
Глава ФАС России Максим Шаскольский заявил, что «в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе в результате договорённостей хозяйствующих субъектов».
По его словам, из-за роста цен на куриные яйца нарушения выявлены на данный момент в шести регионах.
Напомним, накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что куриные яйца в России подорожали из-за высокого спроса.
Добавим также, что в ходе заседания лидеров стран ЕАЭС Владимир Путин попросил Александра Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца.
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