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Глава Центробанка объяснила подорожание яиц высоким спросом
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что куриные яйца в России подорожали из-за высокого спроса.
«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров [резко дорожал], то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — сказала Набиуллина в интервью РБК.
Также, по ее словам, в целом темп роста цен сейчас «достаточно высокий», «сильно выше цели по инфляции». Она добавила, что в прежние месяцы денежно-кредитная политика была мягкой и «надо было повышать ставку раньше».
Напомним, ранее в Минсельхозе заявили, что, по их прогнозу, цены на яйца стабилизируются после Нового года. Чиновники полагают, что этому будет способствовать импорт и рост производства.
Ранее в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров отмечали, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет.
«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров [резко дорожал], то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — сказала Набиуллина в интервью РБК.
Также, по ее словам, в целом темп роста цен сейчас «достаточно высокий», «сильно выше цели по инфляции». Она добавила, что в прежние месяцы денежно-кредитная политика была мягкой и «надо было повышать ставку раньше».
Напомним, ранее в Минсельхозе заявили, что, по их прогнозу, цены на яйца стабилизируются после Нового года. Чиновники полагают, что этому будет способствовать импорт и рост производства.
Ранее в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров отмечали, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет.
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