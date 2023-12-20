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После Колорадо ещё 16 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах на их территории

11.44 Четверг, 21 декабря 2023
Фото: Вечерние ведомости
Ещё 16 штатов могут запретить Дональду Трампу участвовать в президентских выборах на их территории. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на данные правовой фирмы Lawfare.

«Четыре из этих исков — в Мичигане, Орегоне, Нью-Джерси и Висконсине — были поданы в суды штатов. В федеральные окружные суды было подано одиннадцать исков — на Аляске, в Аризоне, Неваде, Нью-Йорке, Нью-Мексико, Южной Каролине, Техасе, Вермонте, Вирджинии, Западной Вирджинии и Вайоминге», – пишет New York Times.

Во всех штатах в исках ссылаются на 14-ую поправку, ссылаясь на которую Трампу судом запрещено участвовать в выборах в Колорадо. Поправка гласит о запрете занимать должности тем, кто участвовал в мятежах. В Верховном суде Колорадо таким признали призывы Трампа во время волнений у Капитолия, когда люди прорвались в здание.

В предвыборном штабе Трампа заявили об апелляции на решение колорадского суда. Нынешние иски пока не прокомментированны командой Трампа.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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