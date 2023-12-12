Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах из-за участия в мятеже

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Верховный суд штата Колорадо в США принял решение о запрете на участие в выборах президента Дональда Трампа. Это ограничение действует только на территории этого штата.Сообщается, что причиной для такого запрета стало «участие в мятеже» Трампа. Речь о той истории, когда несколько сотен американцев прорвались в Капитолий, а Трамп в это время созывал всех в соцсетях (после этого страницы Трампа были заблокированы некоторыми соцсетями).«Прямые и явные усилия президента Трампа в течение нескольких месяцев, призывающие его сторонников маршировать к Капитолию, чтобы предотвратить то, что он ошибочно охарактеризовал как предполагаемое мошенничество в отношении народа этой страны, были, бесспорно, откровенными и добровольными», – цитирует CNN решение суда.При этом речь идёт о 14-й поправке, ратифицированной после гражданской войны, суть которой в запрете участникам восстаний и мятежей занимать должности, ради которых приносят присягу. CNN сообщает, что сама формулировка поправки расплывчата, в ней прямо не упоминается президентство, и с 1919 года она применялась только дважды.Решение в силу пока не вступило, у Трампа есть возможность подать апелляцию, однако только до 4 января.«Сегодня вечером Верховный суд штата Колорадо вынес совершенно ошибочное решение, и мы незамедлительно подадим апелляцию в Верховный суд США и одновременную просьбу о приостановлении действия этого глубоко недемократического решения. Мы полностью уверены, что Верховный суд США быстро вынесет решение в нашу пользу и, наконец, положит конец этим антиамериканским искам», — заявил представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг.