Депутатам Госдумы перестанут оплачивать бензин для езды в иномарках

Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости

Депутатам Госдумы, которым за счёт бюджета России оплачивают не только #трудовыебудни, но и передвижение, могут перестать компенсировать расходы на бензин уже с 1 января 2024 года. Если, конечно, депутаты не пересядут – пока на утвержденные автомобили отечественного производства (или дружественного).Газета «Известия» сообщает, что Минпромторг РФ рекомендовал использовать следующие транспортные средства (в том числе, полного списка не опубликовано) – машины Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; УАЗ, модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР; Aurus, модели: Senat, Komendant; «Москвич», модели: 3, 3е, 6; Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY; Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.Если депутаты Госдумы не захотят ездить на этих автомобилях, то топливо им придется покупать за свой счёт, как обычным россиянам.