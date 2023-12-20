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Депутатам Госдумы перестанут оплачивать бензин для езды в иномарках
Фото: Вечерние ведомости
Депутатам Госдумы, которым за счёт бюджета России оплачивают не только #трудовыебудни, но и передвижение, могут перестать компенсировать расходы на бензин уже с 1 января 2024 года. Если, конечно, депутаты не пересядут – пока на утвержденные автомобили отечественного производства (или дружественного).
Газета «Известия» сообщает, что Минпромторг РФ рекомендовал использовать следующие транспортные средства (в том числе, полного списка не опубликовано) – машины Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; УАЗ, модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР; Aurus, модели: Senat, Komendant; «Москвич», модели: 3, 3е, 6; Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY; Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.
Если депутаты Госдумы не захотят ездить на этих автомобилях, то топливо им придется покупать за свой счёт, как обычным россиянам.
Газета «Известия» сообщает, что Минпромторг РФ рекомендовал использовать следующие транспортные средства (в том числе, полного списка не опубликовано) – машины Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; УАЗ, модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР; Aurus, модели: Senat, Komendant; «Москвич», модели: 3, 3е, 6; Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY; Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.
Если депутаты Госдумы не захотят ездить на этих автомобилях, то топливо им придется покупать за свой счёт, как обычным россиянам.
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